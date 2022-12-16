لوكاشينكو: بيلاروسيا لن تكون أبدا عدوا لروسيا

جدة - نرمين السيد - وشدد الرئيس البيلاروسى، فى اجتماع حول قضايا التعاون البيلاروسى- الروسى، على تضامن بلاده مع روسيا كدولة مستقلة وذات سيادة، مؤكدا أن بيلاروسيا لن تكون أبدا عدوا لروسيا، بحسب ما أوردته وكالة أنباء بيلتا-نيوز البيلاروسية.

وأضاف أنه يجب الحفاظ على العلاقات الودية والحليفة مع موسكو، موضحًا أن روسيا هى أقرب دولة بالنسبة لبيلاروسيا، وأن شعبى البلدين تربطهما علاقات وثيقة.

وتابع: اعتقد أنه طوال فترة وجودنا فى السلطة، سنظل نتمسك بهذا الاتجاه، ولو كان الأمر بخلاف ذلك، لكان الوضع كما فى أوكرانيا الآن.

يُذكر أن الرئاسة البيلاروسية أعلنت، فى وقت سابق من اليوم، أن الرئيس البيلاروسى ألكسندر لوكاشينكو من المقرر أن يلتقى نظيره الروسى فلاديمير بوتين فى قصر الاستقلال يوم الإثنين المقبل بالعاصمة مينسك لبحث الوضع الراهن وخاصة التعاون فى مجال الطاقة.

ومن المتوقع أن يكون جدول أعمال المفاوضات واسع النطاق على أن تبدأ المحادثات بشكل موسع، حيث من المقرر أن يحيط رؤساء الدولتين أعضاء حكومتهما ووزراءها ورؤساء الأجهزة الحكومية، لبحث مجموعة كاملة من القضايا الأكثر إلحاحًا للتكامل بين البلدين، بحسب ما أوردته "بيلتا-نيوز".