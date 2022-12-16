وفد روسى يشيد بتجربة تونس فى الانتقال الديمقراطى

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال لقاء رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتونس، فاروق بوعسكر، اليوم الجمعة، مع الوفد الروسى الذى يقوم بزيارة هى الأولى من نوعها إلى تونس بدعوة من الهيئة بمناسبة تنظيم انتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب المقررة، غدا السبت.
وأعرب الوفد عن رغبة الغرفة المدنية لروسيا الاتحادية فى إرساء علاقات تعاون مع الهيئة وتبادل الخبرات، حيث تم الاتفاق على عقد لقاءات ثنائية فى المستقبل القريب تمهيدا لتوقيع اتفاقية شراكة وتعاون بين الهيئة والغرفة.
بدوره، استعرض رئيس الهيئة مواد القانون الانتخابى الجديد والاستعدادات التى اتخذتها الهيئة لتنظيم هذا الموعد الانتخابى الهام، مشيدا فى الوقت نفسه بمستوى العلاقات بين تونس وروسيا.
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