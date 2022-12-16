العلاقات المصرية – الأمريكية.. تعزيز الشراكة وحماية أمن إفريقيا «فيديوجراف»

جدة - نرمين السيد - عملت الدولة المصرية على تعزيز دورها الاستراتيجى فى إفريقيا، واعتمدت استراتيجية الانخراط الكامل وتعزيز العلاقات الثنائية، إذ تمثل العلاقات المصرية الإفريقية أهمية بالغة للأمن القومى المصرى.





ويرصد المركز المصرى للفكر والدراسات العلاقات المصرية الأمريكية وتعزيز الشراكة فيما بينهما لحماية دول القارة السمراء من الصراع، إذ يشير التقرير للرؤية المشتركة التى قدمتها مصر لدعم وتمويل القارة السمراء خلال جائحة كورونا، إضافة إلى مبادرات لتحقيق الأمن فى إفريقيا، وعلى رأسها مبادرة "إسكات البنادق" التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى خلال فترة تولى مصر لرئاسة الاتحاد الإفريقى فى 2020.

كما قدمت مصر تدريبات لمكافحة الإرهاب، وعملت على تعزيز شعار "حلول إفريقية للمشكلات الإفريقية"، بجانب تبنيها لدبلوماسية هادئة لحل مشكلات القارة السمراء.

وبرز الدور المصرى فى قمة المناخ "كوب 27" بمبادرات لصالح إفريقيا، فمن خلال القمة أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية عن مساهمات بملايين الدولارات لمعالجة أثار التغيرات ومساعدة القارة السمراء على التكيف مع تداعيات التغير المناخى. كما أطلقت مصر مركز القاهرة للتعلم والتميز حول التكيف والصمود.

ويحظى التعاون المصرى الأمريكى بأهمية كبيرة للولايات المتحدة، إذ ترى واشنطن فى مصر بوابتها لتذليل التعاون مع إفريقيا فى ظل التغيرات العالمية وبروز قوى سياسية أخرى داخل القارة السمراء.

كما تمثل القمة الأمريكية الإفريقية فرصة واشنطن الأهم للتصدى لمشكلات طويلة الأمد، حيث تحاول إدارة الرئيس الأمريكى جو بايدن استمالة دول إفريقيا، واحتواء نفوذ القوى الأخرى، وتعد إفريقيا قوة جيوسياسية مهمة فى مواجهة التحديات العالمية، فتشكل دولها أحد أكبر مجموعات التصويت الإقليمية بالأمم المتحدة.

وفى القمة الأمريكية الإفريقية، أعلنت الولايات المتحدة عزمها على التعاون فى مواجهة الإرهاب وتعزيز سبل مواجهة فى إفريقيا، إضافة إلى تعزيز فرص الاستثمار والتنمية ودعم حقوق الإنسان.