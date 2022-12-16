جومانة هاشم: الديمقراطية فى بريطانيا صيت بلا معنى وسمعة بلا دليل

جدة - نرمين السيد - قالت الإعلامية جومانة هاشم، إن الحديث كثر حول ماهية الديمقراطية فى بريطانيا فى الآونة الأخيرة، فالإضرابات المتتالية والتخبط السياسى الذى أدى إلى تغيير 5 رؤساء للوزارة فى بريطانيا فى نحو 5 سنوات، مع فشلهم جميعًا فى معالجة أزمة البلاد الاقتصادية.





وأضافت "هاشم" خلال تقديمها برنامج "10 داونينج ستريت" على شاشة "القاهرة الإخبارية": "يدفع الكثير كل ذلك من الناقدين الآن إلى البحث عن مكامن الخلل، ليس فى السياسات الحكومية وحدها، وإنما أيضًا فى ركائز النظام نفسه، فكيف تعمل الديمقراطية فى بريطانيا، هل تمثل إرادة الناخبين بالفعل؟ ولماذا تتاجر بريطانيا مع الخارج بقيم ديمقراطية لا تمارسها؟". وتابعت: "الديمقراطية فى بريطانيا صيت بلا معنى وسمعة بلا دليل، وليس من الغريب أن تتصاعد ضدها الانتقادات الآن بعد فشل وآخر. وجد نواب حزب المحافظين أنفسهم يغيرون رئيس وزراء البلاد أسرع مما يغيرون جواربهم، فأثاروا التساؤلات حول شرعية الأساس الذى أطاح بواحد وجاء بآخر". واستطردت: "البعض يقول الآن إنها ديمقراطية مهترئة ويقول آخرون إنها بضاعة فاسدة، ويقول غيرهم إنها تجارة للتصدير فى المحافل الدولية وليست للاستهلاك المحلى، فالصور العامة إنها تقول ما لا تفعل وتفعل ما لا تقول".

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