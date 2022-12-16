العالم اليوم - صورة.. بيان الفيفا يحسم جدل مشاركة الأهلي بمونديال الأندية

انتم الان تتابعون خبر صورة.. بيان الفيفا يحسم جدل مشاركة الأهلي بمونديال الأندية من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 16 ديسمبر 2022 09:22 مساءً - حسم الاتحاد الدولي لكرة القدم الجدل الدائر في المواقع الاجتماعية بشأن مشاركة الأهلي المصري في كأس العالم للأندية 2023.

وتلقى الأهلي، مساء الجمعة، خطابا من "الفيفا" يفيد بمشاركته في مونديال الأندية، الذي سيحتضنه المغرب في الفترة الممتدة بين 1 و11 فبراير القادم.

وجاء في الخطاب: "باعتبار أن ناديكم قد احتل مركز الوصيف في النسخة الأحدث من بطولة دوري أبطال إفريقيا، يسر الفيفا أن يتوجه بالدعوة إلى النادي الأهلي الرياضي للمشاركة في كأس العالم للأندية 2022 بعد أن صادق مجلس الفيفا على إجراء البطولة في المغرب بين 1 و 11 فبراير 2023".

وأضاف الفيفا: "ونظرا لتأهل الوداد البيضاوي الرياضي لفوزه بدوري أبطال إفريقيا، فإن ناديكم سيشارك بديلًا عن المقعد المخصص للدولة المستضيفة للبطولة في مباراة الدور الأول والتي تجري بتاريخ 1 فبراير 2023".

وستكون هذه هي المشاركة الثالثة على التوالي للأهلي في مونديال الأندية، والثامنة في تاريخ النادي.

وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم، اليوم الجمعة، منح شرف تنظيم كأس العالم للأندية 2023 للمغرب.

وستعرف النسخة أيضا مشاركة كل من ريال مدريد الإسباني بطل أوروبا، وسياتل ساوندرز بطل أميركا الشمالية، وفلامنغو البرازيلي بطل أميركا الجنوبية، وسيتي المتأهل عن قارة أوقيانوسيا، وممثل قارة آسيا، الذي لم يتحدد بعد.