العالم اليوم - الولايات المتحدة تبدأ إعادة شراء النفط للاحتياطي الاستراتيجي

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 16 ديسمبر 2022 09:22 مساءً - قالت وزارة الطاقة الأميركية، الجمعة، إنها ستبدأ في إعادة شراء النفط لملء الاحتياطي البترولي الاستراتيجي، في أول عملية شراء منذ الإفراج القياسي هذا العام عن 180 مليون برميل من المخزون.

وذكر مسؤول كبير للصحفيين أن الوزارة ستشتري 3 ملايين برميل للتسليم في فبراير، بحسب رويترز.

ودفعت عملية بيع 180 مليون برميل مستويات الاحتياطي الاستراتيجي في الولايات المتحدة إلى أدنى مستوياتها منذ عام 1984، مما أثار مخاوف بشأن أمن الطاقة.

وقال المسؤول: "سنطرح طلبا لشراء ثلاثة ملايين برميل من النفط للتسليم في فبراير من العام المقبل، 2023".

وأضاف: "هذا النهج سيحدد السعر مقدما عندما تقدم الشركات عروضها".

وللمساعدة في تخفيف نقص الإمدادات في المصافي بعد تسرب نفطي في الأسبوع الماضي أغلق خط الأنابيب كيستون، ستجري وزارة الطاقة أيضا مبادلة لحوالي مليوني برميل من احتياطي البترول الاستراتيجي، سيتعين على الشركات إعادتها في وقت لاحق.

وقال المسؤول "نحن قادرون على القيام بذلك في نفس الوقت الذي نقوم فيه بإعادة شراء الثلاثة ملايين برميل".

ومن جهة أخرى، كانت إدارة معلومات الطاقة الأميركية قد قالت، الأربعاء، إن مخزونات النفط الخام والبنزين ونواتج التقطير في الولايات المتحدة قد ارتفعت الأسبوع الماضي.

وزادت مخزونات الخام بواقع 10.2 مليون برميل الأسبوع المنتهي في التاسع من ديسمبر، إلى 424.1 مليون برميل، في ارتفاع كبير عن توقعات محللين في استطلاع لرويترز بانخفاضها 3.6 مليون برميل.

وارتفعت مخزونات الخام في مركز التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما بواقع 426 ألف برميل في الأسبوع الماضي، وفقا لإدارة معلومات الطاقة.

وأفادت الإدارة بأن معدل تشغيل مصافي الخام زاد 3.3 بالمئة في ذلك الأسبوع.

وفيما يتعلق بمخزونات البنزين، قالت الإدارة إنها قد زادت بواقع 4.5 ميون برميل الأسبوع الماضي إلى 223.6 مليون، مقارنة بتوقعات المحللين في استطلاع رويترز بزيادة 2.7 مليون برميل فقط.