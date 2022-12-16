«القاهرة الإخبارية»: كوريا الشمالية تختبر محرك وقود صلب عالى الدفع «فيديو»

وأضاف التقرير: "يقول خبراء إنه سيسمح بنقل أسهل وإطلاق أسرع للصواريخ الباليستية، الاختبار الذى تم بإشراف الزعيم الكورى أجرى فى موقع سوهاى لإطلاق الأقمار الصناعية الذى يستخدم فى اختبار تكنولوجيا الصواريخ، بما يشمل محركاتها ومركبات الإطلاق الفضائية، وبدا أنه يهدف لتطوير صاروخ بالستى جديد عابر للقارات بالوقود الصلب بالنظر إلى قوة دفع المحرك الذى قالت كوريا الشمالية عنه أنه الأول من نوعه فى البلاد".
وتابع: "وتعمل بيونج يانج على صنع صواريخ أكثر للوقود الصلب الذى يتميز باستقرار أكبر، ويمكن إطلاقه دون تحذير أو وقت يذكر للإعداد، فيما يعد تطوير هذه الصواريخ من بين 5 مهام عسكرية لكوريا الشمالية تحددت فى العام الماضى، وأجرت كوريا الشمالية عددًا غير مسبوق من تجارب الصواريخ هذا العام بما فى ذلك صاروخ بالستى عابر للقارات قادر على الوصول إلى البر الرئيسى للولايات المتحدة رغم فرض حظر وعقوبات دولية عليها".
واستطرد: "وتأتى التجربة فى وقت يزور فيه رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية كوريا الجنوبية، لإجراء محادثات مع المسؤولين الكوريين الجنوبيين تعهد خلالها ببذل جهود شاملة لوقف برنامج كوريا الشمالية النووى".
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