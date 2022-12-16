محلل سياسى لـ«القاهرة الإخبارية»: المشهد السياسى التونسى تغير بكل ما فيه

جدة - نرمين السيد - قال المحلل السياسى التونسى، نبيل الرابحى، إن المشهد السياسى التونسى ليس كما كان قبل 24 يوليو 2021 فكل المعادلة السياسية تغيرت والفعل السياسى والعمل السياسى والقانون والدستور تغير.





وأضاف "الرابحى" خلال مداخلة مع الإعلامية داليا نجاتى، ببرنامج "عايش"، المُذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الرئيس التونسى قيس سعيد بعد تلك اللحظة التاريخية وبعد 25 يوليو 2021 وتطبيق الإجراءات الاستثنائية وتعليق العمل بالدستور، وتطبيق الفصل 80 وضع خارطة طريق واضحة للجميع، وتتمثل فى استشارة شبابية منها الاستفتاء على الدستور ومحطة جديدة غدا بانتخابات تشريعية لبرلمان جديد بقانون انتخابى جديد. وتابع المحلل السياسى التونسى: "الانتخابات السابقة كانت على القوائم، وبها ضرر فى إرادة الناخب حيث أن الناخب كان مُجبرًا أن يختار قائمة واحدة دون انتقاء أحد منها، فالمال السياسى الفاسد غائب تمامًا عن هذه الانتخابات، سواء مباشرة عبر جمعيات أو من الخارج، وعندما تقدم إعانات للفقراء فى تونس فهو تزوير لإرادة الناخب".

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