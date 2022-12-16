رئيس تحرير «الصباح» التونسية: لن يكون الاقتراع على الأفراد ناجحًا

جدة - نرمين السيد - قال سفيان رجب، رئيس تحرير جريدة "الصباح" التونسية، إن الانتخابات لأول مرة تجرى فى تونس بطريقة الاقتراع على الأفراد وليس القوائم، ولأول مرة نشاهد حملة انتخابية بلا رائحة ولا طعم.





وأضاف "رجب" خلال مداخلة مع الإعلامى تامر حنفى، بشاشة "القاهرة الإخبارية"، أنه فى الماضى كانت هناك أحزاب تتحرك، والمال يضخ خاصة المال السياسى، لكن هذه المرة كانت الحملة الانتخابية باردة نوعا ما، والانتخابات على الأفراد تجربة جديدة نأمل أن توفق، كما أن عدم وجود أحزاب أو منظمات أو تجمعات كبرى أخر الحملة الانتخابية نوعا ما، وربما سيؤثر لاحقًا على تركيبة البرلمان وعمله ونشاطه. وتابع رئيس تحرير جريدة "الصباح" التونسية: "لن نر تكتلات حزبية أو مشاريع تطرح باسم أحزاب أو كتل أو مجموعات وسنرى أفراد كلٌ يغنى على ليلاه وكلٌ وبرنامجه، ولن يكون هناك رؤية كبرى واضحة، فلا أعتقد أن الاقتراع على الأفراد سيكون تجربة ناجحة، ونأمل فى تطور وشخصيات فردية ترتقى نوعًا ما بمستوى مجلس نواب الشعب، فقد عانينا كثيرًا من المجالس السابقة من المشاريع اللاوطنية داخل الأحزاب، لكن فى نفس الوقت نخشى من أن لا يقدر المرشحون الأفراد على مسايرة الوضع الاقتصادى والسياسى والاجتماعى والتقدم بمشاريع تفيد البلاد".

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