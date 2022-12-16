جدة - نرمين السيد - وقالت إدارة إطفاء الحريق والإنقاذ، حسبما نقلت شبكة "تشانل نيوز آشيا": إن من بين الضحايا 5 أطفال، كما عثر على جثمانين لأم وطفل يعتقد أنهما دفنا أحياء.
وأعلن رئيس الوزراء الماليزى، أنور إبراهيم، تقديم مساعدات مالية وإجراءات دعم لهؤلاء المتضررين من الانهيار الأرضى، مضيفا أنه سيتم منح 2260 دولار لأسر هؤلاء الذين لقوا مصرعهم، كما سيتم توجيه مساعدات إنسانية إلى الناجين.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ارتفاع عدد ضحايا الانهيار الأرضى فى ماليزيا إلى 21 قتيلا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.