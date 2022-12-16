ارتفاع عدد ضحايا الانهيار الأرضى فى ماليزيا إلى 21 قتيلا

جدة - نرمين السيد - وقالت إدارة إطفاء الحريق والإنقاذ، حسبما نقلت شبكة "تشانل نيوز آشيا": إن من بين الضحايا 5 أطفال، كما عثر على جثمانين لأم وطفل يعتقد أنهما دفنا أحياء.

وأعلن رئيس الوزراء الماليزى، أنور إبراهيم، تقديم مساعدات مالية وإجراءات دعم لهؤلاء المتضررين من الانهيار الأرضى، مضيفا أنه سيتم منح 2260 دولار لأسر هؤلاء الذين لقوا مصرعهم، كما سيتم توجيه مساعدات إنسانية إلى الناجين.