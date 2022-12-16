إندونيسيا وفرنسا تبحثان سبل تعزيز العلاقات الدفاعية

جدة - نرمين السيد - ونقلت وكالة أنباء "آنتارا" الإندونيسية، عن فرابوو، قوله فى بيان اليوم الجمعة: ناقشنا أهداف البلدين فى مجال الأمن والاستقرار فى منطقة المحيطين الهندى والهادئ، ونأمل أن تتعزز الصداقة بين إندونيسيا وفرنسا.
وبحث الوزيران، خلال اجتماع عقد بينهما أمس، الجهود المبذولة لتعزيز العلاقات الاستراتيجية التى أقامتها الدولتان، لا سيما فى مجال الدفاع فيما يتعلق بالتعليم الدفاعى والصناعة.
وبعد الاجتماع، كتب الوزير الفرنسى على حسابه الرسمى على تويتر: بعد ثلاثة أسابيع من لقائنا الأخير فى جاكرتا، سعيد باستضافة الوزير فرابوو خلال زيارته إلى فرنسا، لقد عززنا رؤيتنا المشتركة وطموحاتنا بمجال الأمن والاستقرار فى منطقة المحيطين الهندى والهادئ.
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