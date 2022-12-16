قرار أممي بسيادة فلسطين على مواردها الطبيعية
اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، بأغلبية ساحقة، قرار السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني على موارده الطبيعية، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".
وبحسب "وفا"، فقد صوتت لصالح القرار 159 دولة، وامتنعت عن التصويت 10 دول، في حين عارضته 8 دول، وهي إسرائيل، والولايات المتحدة، وكندا، وتشاد، وجزر مارشال، وميكرونيزيا، وبالو، وناورو.
من جهته، أعرب مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة السفير رياض منصور عن شكره لجميع الدول على هذا الدعم شبه الجماعي للحق الفلسطيني.
وشدد على ضرورة أن تلزم إسرائيل بفحوى هذا القرار، وأن يجبرها العالم على تنفيذه.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر قرار أممي بسيادة فلسطين على مواردها الطبيعية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.