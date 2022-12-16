قرار أممي بسيادة فلسطين على مواردها الطبيعية

قرار أممي بسيادة فلسطين على مواردها الطبيعيةاعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، بأغلبية ساحقة، قرار السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني على موارده الطبيعية، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وبحسب "وفا"، فقد صوتت لصالح القرار 159 دولة، وامتنعت عن التصويت 10 دول، في حين عارضته 8 دول، وهي إسرائيل، والولايات المتحدة، وكندا، وتشاد، وجزر مارشال، وميكرونيزيا، وبالو، وناورو.

من جهته، أعرب مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة السفير رياض منصور عن شكره لجميع الدول على هذا الدعم شبه الجماعي للحق الفلسطيني.

وشدد على ضرورة أن تلزم إسرائيل بفحوى هذا القرار، وأن يجبرها العالم على تنفيذه.