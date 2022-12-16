بوعسكر يستعرض مع الاتحاد الإفريقى استعدادات الانتخابات التشريعية بتونس

جدة - نرمين السيد - استعرض فاروق بوعسكر، رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتونس، اليوم الجمعة، مع وفد بعثة الملاحظين من الاتحاد الإفريقى، برئاسة الوزير الأول السابق لجمهورية النيجر حسن إبراهيم ماياكى، الاستعدادات للانتخابات التشريعية المقررة غدا السبت.





وأكد بوعسكر - خلال لقائه ماياكى ومفوض الشؤون السياسية والسلم والأمن بالاتحاد الإفريقى بانكول أويوى- استعداد الهيئة لتقديم كل التسهيلات لتمكين بعثة الاتحاد من القيام بمهمتها بكل حرية وفى أفضل الظروف، مشيدا بالعلاقات العريقة بين تونس ومنظمة الاتحاد الإفريقى. وقدم بوعسكر، للوفد، نبذة عن القانون الانتخابى الجديد، والاستعدادات التى أجرتها الهيئة لتنظيم هذا الموعد الانتخابى المهم. ومن جانبه، قال رئيس الوفد الإفريقى، أن إيفاد بعثة ملاحظين من الاتحاد الإفريقى يعكس الأهمية التى يوليها الاتحاد لتونس ولتجربتها فى مجال الانتقال الديمقراطى، معربا عن أمله فى نجاح انتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب.

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