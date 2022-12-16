محلل سياسى: الإقبال على الانتخابات سيترجم مدى قبول الشارع للسياسة التونسية

جدة - نرمين السيد - قال المحلل السياسى التونسى، بسام حمدى، إن الانتخابات البرلمانية التى ستجرى فى تونس غدًا، تعبر عن استكمال المشروع السياسى الذى بدأ فى تنفيذه الرئيس التونسى قيس سعيد منذ 25 يوليو 2021.





وأضاف "حمدى" خلال مداخلة هاتفية بشاشة "القاهرة الإخبارية"، أن الانتخابات البرلمانية ستكون آخر مرحلة من مراحل تنفيذ المشروع السياسى الذى يحبذه الرئيس التونسى قيس سعيد، وبعد حل البرلمان السابق، وكذلك تعديل الدستور وتغيير طبيعة النظام السياسى الذى كانت تحتكم إليه البلاد فاليوم رئيس تونس يريد أن يرسى سلطة تشريعية جديدة لكن بقانون انتخابى جديد يتم فيه التصويت على الأفراد وليس على قوائم الأحزاب. وتابع المحلل السياسى: "هذا التصويت على الأفراد يجسد وينبثق من عمق المشروع السياسى لقيس سعيد، الذى لا يعترف فيه بالأحزاب السياسية والذى يحمل فيه مسؤولية الفشل للأحزاب ولكامل المنظومة التى حكمت البلاد طيلة السنوات التى أعقبت الثورة"، مؤكدًا أن نسبة الإقبال على المشاركة فى التصويت للانتخابات البرلمانية سيترجم مدى قبول التونسيين للمشروع السياسى لقيس سعيد.

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