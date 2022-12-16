أمريكا ترحب باستراتيجية اليابان الدفاعية الجديدة

جدة - نرمين السيد - وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية - فى بيان صحفى، عبر موقعها الإلكترونى - أن الوثائق اليابانية الجديدة تعيد تشكيل قدرة التحالف مع أمريكا على تعزيز السلام وحماية النظام القائم على القواعد فى منطقة المحيطين الهندى والهادئ وحول العالم.

وأضافت أن تحالفنا وشراكتنا، كما أوضح الرئيس الأمريكى جو بايدن فى استراتيجيتنا للأمن القومى، هى أهم أصولنا الاستراتيجية.

وأشادت الخارجية الأمريكية، بالتزام اليابان بتحديث التحالف معها، من خلال زيادة الاستثمار فى البعثات والقدرات المعززة والتعاون الدفاعى الوثيق مع الولايات المتحدة وغيرها من الحلفاء والشركاء، على النحو المبين فى هذه الوثائق الجديدة.

وأشارت إلى أن استراتيجية اليابان تتلاقى مع استراتيجيتها فى إدراك أن الروابط الأوثق بين الدول المتشابهة التفكير أمر بالغ الأهمية؛ لحماية المصالح والقيم المشتركة والتصدى للتحديات المشتركة.

ورحبت الولايات المتحدة بالأهمية التى توليها اليابان للتنسيق مع مجموعة واسعة من الشركاء فى منطقة المحيطين الهندى والهادئ وحول العالم.

وأكدت أن اليابان هى شريكها الذى لا غنى عنه فى مواجهة التحديات الأكثر إلحاحًا للاستقرار العالمى، وفى دعم جميع الدول التى تعتز بنظام دولى قائم على القواعد.

وتوجهت الولايات المتحدة بخالص التهانى لليابان على هذه الخطوة التأسيسية الجديدة فى تحديث التحالف الثنائى، وتعزيز القدرات الجماعية؛ لمواجهة التحديات العالمية.