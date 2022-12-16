محلل سياسى: الحدود الهندية الصينية بها صراعات منذ أعوام طويلة

جدة - نرمين السيد - قال الكاتب والمحلل السياسى الهندى، مانوج جوشى، إن الحدود الهندية الصينية بها الكثير من الصراعات منذ أعوام طويلة، ولم يتم تسوية هذه الصراعات والمشكلات بشكل مقبول إلى الآن.





وأضاف "جوشى" خلال مداخلة عبر "سكايب" مع الإعلامية منى شكر، ببرنامج "العالم شرقًا" المُذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن هناك عقود من الصراع، توضح المسؤولية الملقاة على عاتق كلا الجانبين، ولم يتوصلا إلى اتفاق، وهذه المنطقة تتسم بالجبال العالية، وعلى مدار الفترة السابقة لم تكن هناك تهدئة جيدة بالشكل المتوقع، كما أن المنطقة الحدودية هى منطقة رمادية غامضة لم يتم تقرير مصيرها بشكل واضح، وكلا الجانبين اتفقا على استمرار النزاع، واتفقا على وضع إجراءات محددة إذا ما اشتعل الأمر. وتابع المحلل السياسى: "كثيرًا ما حاولت الهند والصين تجاوز الأمر إلا أن هذه المحاولات لا تأتى بأى ثمار، ولكن تستمر النزاعات والصراعات، وتزداد هذه التوترات بين الدول يومًا بعد يوم، فالصراعات فى تلك المنطقة لا تتسبب فى حرب بالمعنى الصحيح للكلمة ولكن هناك توترات قائمة لا يستخدم فيها آليات عسكرية".

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