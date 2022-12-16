اليابان تخطط لإنفاق 315 مليار دولار على تعزيز قدرتها الدفاعية

جدة - نرمين السيد - قال رئيس الوزراء اليابانى، فوميو كيشيدا، إن الحكومة تخطط لإنفاق نحو 315 مليار دولار على الدفاع على مدار الخمس سنوات المقبلة، لافتًا إلى أن بلاده تحتاج إلى تعزيز قدراتها الدفاعية الحالية.





وأضاف "كيشيدا" فى تصريح نقلته هيئة الإذاعة اليابانية "إن إتش كيه"، اليوم الجمعة، أن الخطة تتمثل فى زيادة الإنفاق الدفاعى إلى 2 بالمائة من الناتج المحلى الإجمالى لليابان خلال العام المالى 2027. وأشار إلى أن تقنيات الصواريخ تتطور بسرعة، وهناك احتمالية شن هجمات ساحقة باستخدام أعداد هائلة من الصواريخ تطلق فى وقت واحد، واصفًا البيئة المحيطة ببلاده بالقاسية وأنه من الضرورى امتلاك قدرات من شأنها أن تكون قوة ردع قوية بما يكفى لجعل الخصم ينصرف عن أهداف هجومه.

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