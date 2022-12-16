جرائم داعش لا تتوقف.. مقتل طفلين وإصابة آخرين فى انفجار عبوة ناسفة بالموصل

جدة - نرمين السيد - وقال المصدر، حسبما أفادت قناة السومرية نيوز: إن طفلين لقيا مصرعهما فيما أصيب ثلاثة آخرون فى قرية "عمر قابجى" بناحية بعشيقة شرق الموصل". وأضاف أن الحادث وقع نتيجة انفجار عبوة ناسفة من مخلفات تنظيم "داعش" الإرهابى فى مقبرة القرية.

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