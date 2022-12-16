بايدن يبحث مع نظيره الإكوادورى القضايا الإقليمية والعالمية

جدة - نرمين السيد - يستضيف الرئيس الأمريكى جو بايدن، الثلاثاء المقبل، نظيره الإكوادورى جييرمو لاسو، فى البيت الأبيض، لبحث مجموعة من القضايا الإقليمية والعالمية، بما فى ذلك العملية العسكرية الروسية فى أوكرانيا.





وأفاد البيت الأبيض فى بيان، نشره عبر موقعه الإلكترونى، اليوم الجمعة، بأن هذه الزيارة توفر فرصة للقادة للتأكيد على أهمية تعزيز المؤسسات الديمقراطية، ومناقشة مبادرات التكامل الاقتصادى الإقليمى، بما فى ذلك شراكة الأمريكتين من أجل الرخاء الاقتصادى والتعاون الاقتصادى والأمنى وقيادة الإكوادور بشأن الهجرة الإقليمية. وكان المستشار الرئاسى الأمريكى الخاص لشؤون الأمريكتين كريس دود التقى، خلال زيارته الإكوادور مؤخرًا، لاسو، وسلمه دعوة بايدن؛ للاجتماع فى البيت الأبيض.

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