جدة - نرمين السيد - قال وزير المياه والبيئة اليمنى، توفيق الشرجبى، اليوم الجمعة، إن هناك أهمية كبرى لاعتماد إطار عالمى للتنوع البيولوجى لما بعد عام 2020؛ للإسهام فى إيقاف تدهور التنوع الحيوى والتصدى للتغيرات المناخية ومكافحة التلوث، ودفع عجلة التنفيذ الكامل لخطة التنمية المستدامة للعام 2030.





جاء ذلك فى كلمة اليمن التى ألقاها فى مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجى، المنعقد فى مدينة مونتريال الكندية برئاسة الصين، حسبما ذكرت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ نت". ودعا وزير المياه والبيئة اليمنى إلى ضرورة اعتماد استراتيجية تمويلية للحفاظ على التنوع الحيوى؛ لتجنب الإخفاق الذى رافق تنفيذ الخطة الاستراتيجية العالمية للتنوع الحيوى 2011-2020، وأهداف "إيتشى" لاتفاقية الأمم المتحدة للتنوع الحيوى، مشيرًا إلى صعوبة تحقيق أى تقدم فى تحقيق أهداف اتفاقية الأمم المتحدة بدون آلية تمويلية واضحة وشفافة ترافقها استراتيجيات تمويل وطنية للتنفيذ على المستوى المحلى حتى لا تظل مخرجات المؤتمرات "نصوص غير قابلة للتطبيق". وأكد الشرجبى، أهمية التنوع الحيوى فى تأمين الغذاء والدواء ورفد الاقتصادات الوطنية واستعادة الطبيعة، وسبل العيش فى المجتمعات المحلية المتضررة من التدهور الكبير، الذى أحدثه الاستخدام الجائر للموارد الطبيعية. ولفت توفيق الشرجبى، إلى دعم بلاده لكل الجهود التى تعزز فرص التعاون والشراكة بين الدول للحفاظ على التنوع الحيوى وعلى كل المستويات.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر اليمن يؤكد أهمية اعتماد إطار للتنوع البيولوجى للتصدى للتغيرات المناخية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.