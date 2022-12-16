نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر وزير الخارجية اللبناني: لا نستطيع تحمُّل وجود مليوني نازح سوري على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل في الجمعة 16 ديسمبر 2022 06:09 مساءً - دوت الخليج :- قال وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية عبدالله بو حبيب، إن بلاده لا تستطيع تحمل وجود مليوني نازح سوري من دون تحديد موعد لعودتهم.

وحذر خلال استقباله سفراء الدول الاسكندنافية لدى لبنان، اليوم الأربعاء، لبحث قضية عودة النازحين السوريين، من أنه "في حال توقفت المساعدات الدولية للنازحين فانهم سيعودون إلى بلادهم".

--(بترا)

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزير الخارجية اللبناني: لا نستطيع تحمُّل وجود مليوني نازح سوري على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جي بي سي نيوز وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.