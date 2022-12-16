العالم اليوم - إبراهيموفيتش: الفائز بمونديال 2022 "معروف"

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 16 ديسمبر 2022 05:25 مساءً - يعتقد النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش أن نتيجة نهائي كأس العالم "مكتوبة"، مشيرا إلى أن الفائز باللقب "معروف".

وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية إن إبراهيموفيتش، البالغ من العمر 41 عاما، يدعي أنه يعرف من سيفوز بنهائي كأس العالم 2022 وهذه النتيجة "مكتوبة".

وذكر "إبرا" للصحفيين قبل المباراة النهائية لكأس العالم بين الأرجنتين وفرنسا: "أعتقد أنه مكتوب بالفعل من الذي سيفوز".

وأضاف: "أنتم تعرفون من أقصد بكلامي.."

وحاول مهاجم ميلان الإيطالي التلميح كثيرا لكن دون جدوى، ثم قرر التحدث بوضوح، فقال: "أعتقد أن ميسي سيرفع الكأس".

وسبق لإبراهيموفيتش أن قال، في وقت سابق، إنه "يأمل أن تفوز الأرجنتين بكأس العالم بسبب ميسي".

ولعب زلاتان وليونيل ميسي معا في برشلونة بين عامي 2009 و 2011، قبل أن يقرر إبراهيموفيتش الانتقال إلى إيطاليا لتوقيع عقده الأول مع ميلان.

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