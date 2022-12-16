الاردن : لا طعون بنتائج انتخابات غرف الصناعة والتجارة

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الجمعة 16 ديسمبر 2022 05:12 مساءً - دوت الخليج :- أكد الناطق باسم الهيئة المستقلة للانتخاب، محمد خير الرواشدة، عدم تسجيل طعون لدى المحكمة الإدارية حتى الآن بنتائج انتخابات غرف الصناعة والتجارة التي جرت مؤخرا.

ووفق حديث الرواشدة ، اليوم الثلاثاء، بدأت مرحلة الطعون في انتخابات أعضاء مجالس إدارة الغرف الصناعية وانتخابات ممثلي القطاعات الصناعية لسنة 2022، مع اعتماد مجلس مفوضي الهيئة للنتائج النهائية في 29 تشرين الأول الماضي، وتمتد إلى 29 كانون الأول الحالي , وفق هلا اخبار .

كما بدأت مرحلة الطعون في انتخابات أعضاء مجالس إدارة الغرف التجارية وانتخابات ممثلي القطاعات التجارية لسنة 2022 مع اعتماد مجلس مفوضي الهيئة للنتائج النهائية فجر الأحد الماضي الموافق لتاريخ 11 كانون الأول، وتمتد إلى 11 شباط 2023.

يشار إلى أن فترة تقديم الطعون لدى المحكمة الإدارية في نتائج انتخابات غرف الصناعة والتجارة تستمر لمدة 60 يوما من تاريخ تسليم النتائج للمترشحين، ونشرها على موقع الهيئة الإلكتروني.