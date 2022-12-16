نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر السفارة الامريكية في الاردن تحذر رعاياها من السفر الى محافظات الجنوب على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل في الجمعة 16 ديسمبر 2022 05:12 مساءً - دوت الخليج - حذرت السفارة الامريكية في الأردن رعاياها من السفر الى الكرك والطفيلة ومعان والعقبة.

وقالت السفارة في تنبيه تحذيري : إنه وبسبب تقارير عن الاحتجاجات المستمرة وإحراق الإطارات وإلقاء الحجارة على المركبات في الشوارع والطرق السريعة في جميع أنحاء الأردن وخاصة في الجنوب، تم منع موظفي الحكومة الأمريكية من السفر الشخصي والرسمي إلى محافظات الكرك والطفيلة والعقبة حتى إشعار آخر.

وأضافت أن تتكرر حالات إغلاق الطرق والحوادث الأمنية ذات الصلة لا يمكن التنبؤ بها، كما أن خدمات الطوارئ تواجه تأخيرات كبيرة عند الاستجابة لطلبات المساعدة.

وذكرت مواطنيها بأنه حتى الاحتجاجات التي يُقصد منها أن تكون سلمية يمكن أن تتحول إلى المواجهة وربما تتصاعد إلى أعمال عنف.

ودعت إلى متابعة وسائل الإعلام المحلية وتجنب الحشود الكبيرة والاحتجاجات والبحث عن طرق بديلة في حال إغلاق الطرق في المناطق المذكورة .