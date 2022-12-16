العالم اليوم - دون سابق إنذار.. إيلون ماسك يعلق حسابات صحفيين على تويتر

انتم الان تتابعون خبر دون سابق إنذار.. إيلون ماسك يعلق حسابات صحفيين على تويتر من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 16 ديسمبر 2022 04:23 مساءً - تعرضت عدة حسابات لصحفيين في تويتر للتعليق، دون سابق إنذار يوم الخميس، في الوقت الذي كان يعد فيه مالك المنصة الاجتماعية إيلون ماسك بجعل تويتر "ملاذا لحرية التعبير والرأي".

وقال موقع "أكسيوس" الأميركي إن الحسابات التي جرى تعليقها تهم صحفيين يعملون في "نيويورك تايمز" و"واشنطن بوست" و"سي إن إن" و"ماشابل".

ولم يشرح الموقع للصحفيين سبب تعليق الحسابات، لكن ماسك اتهمهم بشكل غير مباشر بمشاركة معلومات خاصة حول مكان وجوده.

وقال ماسك، في تغريدة على حسابه في تويتر: "تنطبق نفس القواعد على الصحفيين كما تنطبق على أي شخص آخر".

وأضاف: "سيتم تعليق أي حساب ينشر معلومات حول مكان وجود أي شخص، لأن الأمر يعد انتهاكا للسلامة البدنية".

وجاء التعليق المفاجئ لحسابات الصحفيين عقب قرار ماسك، الأربعاء، بحظر الحساب الذي يتتبع رحلات طائرته الخاصة باستخدام البيانات المتاحة للجمهور.

ردود فعل:

قالت سالي بوزبي، المحررة التنفيذية لصحيفة واشنطن بوست، إن "تعليق حساب درو هارويل على تويتر (مراسل واشنطن بوست) يقوض بشكل مباشر ادعاء إيلون ماسك بأنه يعتزم جعل تويتر منصة مخصصة لحرية التعبير".

قالت "سي إن إن"، في بيان، إنها ستعيد تقييم علاقتها بتويتر بعد تعليق حساب أحد مراسليها.

تعهدات ماسك قبل الاستحواذ على تويتر: