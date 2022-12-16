العالم اليوم - بـ99 دولارا.. ترامب يطلق بطاقات برموز NFT

انتم الان تتابعون خبر بـ99 دولارا.. ترامب يطلق بطاقات برموز NFT من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 16 ديسمبر 2022 04:23 مساءً - أصدر الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب مجموعة من بطاقات التداول الرقمية بنظام الرموز غير القابلة للاستبدال.

وعبر Truth Social، منصة التواصل الاجتماعي التي أسسها العام الماضي، كشف ترامب عن "الإعلان الكبير" إن إف تي" الذي وعد به، وهو مجموعة من صوره النادرة بـ99 دولارا للواحدة.

وقال ترامب الذي يحشد لخوض السباق الرئاسة الأميركية مجدداً، إن هذه البطاقات ذات الإصدار المحدود تتميز بفن مدهش يصور مشاهد من حياة الرئيس السابق ورجل الأعمال الشخصية والمهنية.

وتصاعدت التكهنات هذا الأسبوع بعد حديثه عن "إعلان مهم".

يظهر ترامب في الفيديو في نسخة كرتونية، أمام برجه الشهير في نيويورك، ممزقاً قميصه، كاشفاً عن زي بطل خارق تحت القميص مزيناً بحرف T، بينما يطلق الليزر من عينيه.

وقال لاحقا على منصته الخاصة إن بطاقات الرموز غير القابلة للاستبدال لتي أصدرها تشبه إلى حد كبير بطاقات البيسبول، ولكنه يأمل أن تكون أكثر إثارة.

وأضاف أن البطاقات، التي تبلغ تكلفة كل منها 99 دولاراً، "هدية عظيمة لعيد الميلاد".