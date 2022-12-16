قتلى ومفقودون في انهيار أرضي بماليزيا

قتلى ومفقودون في انهيار أرضي بماليزيالقي 8 أشخاص على الأقلّ مصرعهم في انهيار أرضي وقع صباح اليوم الجمعة في موقع تخييم قرب العاصمة الماليزية كوالالمبور، في حين تواصل فرق الإنقاذ عمليات البحث عن عشرات آخرين لا يزالون في عداد المفقودين.

وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية ان الانهيار الأرضي الذي وقع بالقرب من بلدة باتانغ كالي المجاورة للعاصمة اسفر عن سقوط سبعة جرحى، بحسب ما أعلنت الوكالة الوطنية الماليزية لإدارة الكوارث في تغريدة على تويتر.

ويقع على مقربة من باتانغ كالي منتجع كازينو جبلي.

والانهيارات الأرضية شائعة في ماليزيا بعد الأمطار الغزيرة التي تهطل عموماً في نهاية كل عام، لكنّ باتانغ كالي لم تسجّل هطول أمطار غزيرة الليلة الماضية.

وفرضت الحكومة الماليزية قوانين صارمة في ما يتعلّق بالبناء على سفوح التلال، لكنّ الانهيارات الأرضية تتواصل في هذا البلد بسبب سوء الأحوال الجوية.