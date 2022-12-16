فرنسا: مقتل 10 أشخاص جراء حريق فى مدينة ليون

جدة - نرمين السيد - أعلنت الشرطة فى فرنسا، اليوم الجمعة، مقتل 10 أشخاص جراء حريق فى مدينة ليون، حسبما أفاد نبأ عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية"، منذ قليل.



جدة - نرمين السيد - أعلنت الشرطة فى فرنسا، اليوم الجمعة، مقتل 10 أشخاص جراء حريق فى مدينة ليون، حسبما أفاد نبأ عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية"، منذ قليل. وبحسب "القاهرة الإخبارية"، فقد أعلنت وزارة الداخلية الفرنسية فتح تحقيق فى حريق ليون.

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