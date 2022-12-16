العالم اليوم - بمشاركة الأهلي والريال.. المغرب يحتضن مونديال الأندية 2023

انتم الان تتابعون خبر بمشاركة الأهلي والريال.. المغرب يحتضن مونديال الأندية 2023 من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 16 ديسمبر 2022 01:23 مساءً - أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم، اليوم الجمعة، منح شرف تنظيم كأس العالم للأندية 2023 للمغرب، خلال الفترة الممتدة ما بين الأول و11 فبراير 2023.

وقال "الفيفا"، على موقعه الرسمي، إنه جرى صباح اليوم عقد اجتماع للمجلس التنفيذي للاتحاد وذلك قبل مباراة نهائي كأس العالم 2022 بين الأرجنتين وفرنسا.

وأضاف: "قرر المجلس منح المغرب شرف استضافة مونديال الأندية 2023، ومنح دولة الإمارات العربية المتحدة شرف استضافة كأس العالم لكرة القدم الشاطئية 2023".

وكان من المنتظر أن تحتضن الصين هذه النسخة من مونديال الأندية، قبل أن تعتذر عن ذلك بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وسبق للمغرب أن نظم كأس العالم للأندية عام 2013، حيث أقيمت المنافسات في مدينتي مراكش وأكادير، وكانت حينها أول نسخة للمسابقة تجرى في دولة إفريقية.

وسيكون الوداد الرياضي ممثلا للكرة المغربية في هذا المونديال الخاص بالأندية، كونه بطلا لدوري أبطال إفريقيا، إلا أنه سيشارك فيه كبطل للبطولة المحلية، كونه ينظم في المغرب، على أن يشارك الأهلي المصري وصيفه في إفريقيا، ممثلا للقارة.

وستعرف النسخة المقبلة أيضا مشاركة كل من ريال مدريد الإسباني بطل أوروبا، وسياتل ساوندرز بطل أميركا الشمالية، وفلامنغو البرازيلي بطل أميركا الجنوبية، وسيتي المتأهل عن قارة أوقيانوسيا، وممثل قارة آسيا، الذي لم يتحدد بعد.