العالم اليوم - ثلث سكان السودان بحاجة إلى مساعدات إنسانية عاجلة

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 16 ديسمبر 2022 01:23 مساءً - قالت منسِقّةُ الشؤون الإنسانية في السودان إنّ ثلثَ السكّان بحاجة لمساعدات إنسانية عاجلة. ودعت إلى تقديم دعم ماليّ بقيمة مليار وسبعمائة مليون دولار أميركيّ بشكل عاجل لسدّ الاحتياجاتِ العاجلة.

السودان بحاجة فورية لنحو 1.7 مليار دولار، لتغطية الاحتياجات الانسانية الحادة. هكذا قالت نائب الممثل الخاص للأمين العام المنسق المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية، خاردياتا لو ندياي.

وأوضحت منسقة الشؤون الإنسانية في السودان في مؤتمر صحفي بالخرطوم، بأن خطة الاستجابة الإنسانية في السودان للعام المقبل ستركز على تلبية احتياجات الأشد إلحاحا لأكثر من 12 مليون شخص يعانون من الفقر المطلق.

وأضافت: "15 مليون سوداني أي ما يعادل ثلث سكان البلاد سيحتاجون لمساعدات انسانية بزيادة 1.5 مليون هذا العام وهو الرقم الأعلى خلال الأعوام العشرة الأخيرة".

وحسب منظمة العون الإنساني فإن عدة أسباب أدت لذلك منها التحولات السياسية والاقتصادية والأوضاع الأمنية والأخطار الطبيعية، واستمرار تفشي الأمراض، إضافة لارتفاع أسعار المواد الغذائية وسلع أخرى.

وأوضح مفوض عام العون الإنساني، نجم الدين موسي عبد الكريم "حسب اتفاق جوبا للسلام ولتغطية جوانب مهمة كانت هناك حاجة لأموال للأغراض الإنسانية والخطط الاستراتيجية، في هذه الناحية تأثرت بالصعوبات المتعلقة بالوضع الاقتصادي والتغيير المستمر منذ 2018".

وتقول المنظمات الإنسانية إنها تسعى لتنفيذ خطط لمواجهة ضعف التزود بالماء الصالح للشرب والأغذية وتوفير خدمات الصحة والتعليم، بشراكة مع عدة أطراف، من بيها الامم المتحدة ومنظمات دولية وقطاعات حكومية.

في العام 2022 استطاعت المنظمات الإنسانية الوصول لأكثر من 9 ملايين محتاج في جميع أنحاء السودان، وتسعى حاليا لحث المانحين على تقديم التمويل السريع لمواصلة العمليات الإنسانية في العام المقبل.