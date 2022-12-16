العالم اليوم - شاهد.. فيديو لتحطم مقاتلة إف-35 بي أميركية أثناء هبوطها

انتم الان تتابعون خبر شاهد.. فيديو لتحطم مقاتلة إف-35 بي أميركية أثناء هبوطها من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 16 ديسمبر 2022 01:23 مساءً - ويظهر المقطع مقاتلة أميركية من طراز "إف -35 بي" وهي تهبط تدريجيا على مدرج قاعدة جوية في فورت وورث، ثم تتحطم بعد هبوط الفاشل.

وبدت الطائرة المقاتلة "إف-35 بي" وكأنها تهبط بهدوء، ولكن ما أن لامست مدرج القاعدة الجوية، حتى ارتدت للأعلى ثم للأمام، وبعد أن هدأت قليلا، شوهد الطيار وهو يقذف بالجو بواسطة مقعد الطيار.

كما شوهد دخان كثيف يخرج من الطائرة المقاتلة بعيد هبوطها الأخير، وقبل أن تلتف على محور المقدمة.

وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا للطائرة المقاتلة أثناء حدوث ذلك، فيما شوهد الطيار وهو يندفع من الطائرة مع كرسيه، ومن ثم هبوطه بالمظلة.

وقال المتحدث باسم شركة الصناعات العسكرية الأميركية "لوكهيد مارتن"، أمس الخميس، إن طائرة مقاتلة أميركية من الجيل الخامس طراز "إف 35"، تحطمت خلال رحلة تجريبية في قاعدة فورت وورث الجوية بولاية تكساس.