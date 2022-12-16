العالم اليوم - الأسهم الأوروبية تتجه صوب خسارة أسبوعية بسبب الفائدة

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 16 ديسمبر 2022 12:22 مساءً - هبطت الأسهم الأوروبية الجمعة وتتجه إلى تسجيل خسارة أسبوعية بعد أن تعهدت بنوك مركزية كبرى برفع أسعار الفائدة بصورة أكبر لمواجهة التضخم مما أثار مخاوف بشأن تباطؤ الاقتصاد العالمي العام المقبل.

وتراجع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.2 بالمئة إلى مستوى منخفض جديد هو الأدنى في شهر، مسجلا 427.96 نقطة بحلول الساعة 0813 بتوقيت غرينتش، ومن المتوقع أن يتكبد خسارة أسبوعية قدرها 2.4 بالمئة.

وشهد المؤشر أكبر نسبة تراجع في يوم واحد منذ مايو في الجلسة السابقة بعد أن انضم البنك المركزي الأوروبي إلى مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي في القول إن التشدد في السياسة النقدية سيستمر رغم المخاطر التي يشكلها ذلك على الاقتصاد.

وقادت أسهم الاتصالات والتجزئة الخسائر اليوم الجمعة بين القطاعات الكبرى المدرجة على ستوكس 600. وزادت أسهم البنوك، الحساسة للتوقعات الاقتصادية، 0.1 بالمئة بعد أن هبطت بشكل حاد في الأسبوع المنصرم.