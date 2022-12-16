العالم اليوم - عامان من أزمة "كورونا".. "بردًا وسلامًا" على طبقة الأوزون

انتم الان تتابعون خبر عامان من أزمة "كورونا".. "بردًا وسلامًا" على طبقة الأوزون من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 16 ديسمبر 2022 12:22 مساءً - يتفاءل علماء البيئة بإمكانية إنقاذ كوكب الأرض، مع استمرار رصد الدراسات لانكماش مساحة ثقب طبقة الأوزون في الغلاف الجوي، خصوصًا بعد عامين من أزمة فيروس كورونا.

يربط دوميط كامل، رئيس حزب البيئة العالمي، في حديثه لموقع "دوت الخليج"، هذا الانكماش بفترة انتشار فيروس كورونا (2020-2021) التي توقفت فيها الكثير من الأنشطة البشرية؛ وهو ما قلّل من الانبعاثات إلى طبقات الجو العليا.

أحدث الدراسات

أحدث الدراسات حول ثقب الأوزون، نشرتها الإدارة الأميركية للملاحة الجوية والفضاء "ناسا"، التي رصدت تراجُع حجم ثقب الأوزون أعلى القطب الجنوبي، ليصل إلى 23.2 مليون كيلومتر مربع، بين 7 سبتمبر و13 أكتوبر 2022.

يقول بول نيومان، كبير علماء علوم الأرض في مركز غودارد لرحلات الفضاء التابع إلى ناسا في جرينبيلت بولاية ماريلاند: "بمرور الوقت، يتم إحراز تقدّم مطرد، ويصبح الثقب أصغر".

يضيف نيومان: "نرى أنّه (حجم الثقب) يتناقص خلال العقدين الماضيين، إن القضاء على المواد المستنفدة للأوزون من خلال بروتوكول مونتريال، يؤدي إلى تقليص ثقب الأوزون".

يصف دوميط كامل هذا الانكماش بالأمر الإيجابي؛ حيث إن أهميّة طبقة الأوزون ترجع إلى أنها تمتص نحو 98% من الأشعة فوق البنفسجية المدمّرة، والتي تتسبَّب زيادتها في أمراض جلديَّة؛ مثل حروق الشمس، والسرطانات مثل سرطان الخلايا القاعدية والحرشفية، وسرطان الميلانوم، والشيخوخة المبكّرة.

مخاطر مستمرِّة

غير أن كامل ينبّه لاستمرار المخاطر البشريَّة على الأوزون، ومنها:

احتراق 100 مليون برميل بترول يوميا يضر طبقة الأوزون، والبروتوكولات العالمية طلبت تنفيذ مقررات مُعيّنة لحماية الطبقة، وهو ما نفّذته الولايات المتحدة بشكل صارم، ولو فعلت ذلك كل الدول سنكون بمأمن.

العديد مِن الدول ليست لديها استراتيجية لتخفيض الملوثات؛ لذلك لا بد مِن وضع ضوابط لتحجيم الانبعاثات، خصوصًا مواد المبيدات والغازات الخطيرة.

زيادة الغابات أمر غاية في الأهميّة؛ لأنّها المصدر الرئيسي لإنتاج الأكسجين وتخفيض كميات الاحتراق على سطح الأرض.

حرق إطارات السيارات أمر خطير جدا يجب مواجهته بكل حزم، خصوصًا بعد تزايد الظاهرة، كما أنّ حال الحرق في المصانع يجب أن يكون بفلاتر دقيقة.

عودة الحياة إلى طبيعتها بعد جائحة كورونا تعني عودة الخطر؛ لذلك لا بد مِن وضع استراتيجيات وتنفيذها بكلّ صرامة، مع تدخل من الأمم المتحدة لضمان ذلك.

تاريخ تهديد الأوزون