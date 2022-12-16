الرئيس الروسى فلاديمير بوتين يزور بيلاروسيا الإثنين

جدة - نرمين السيد - وكان رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة فى بيلاروسيا فيكتور جوليفيتش، قال إن السلطات البيلاروسية تولى الاهتمام الأكبر للحدود مع أوكرانيا، مشيرًا إلى كونها "مصدر القلق الأكبر".

وأضاف جوليفيتش: "نحن نولى اهتماما لكل حدود وطننا، لكن بطبيعة الحال، فإن حدودنا الجنوبية والحدود مع أوكرانيا، هى مصدر القلق الأكبر"، موضحًا أن كييف اتخذت إجراءات غير مسبوقة لقطع الصلة بين أوكرانيا وبيلاروسيا.