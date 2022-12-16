البرلمان اليابانى يوافق على خطة لزيادة الضرائب لتعزيز الإنفاق الدفاعى

جدة - نرمين السيد - أيدت الأحزاب الحاكمة فى اليابان اليوم الجمعة خطة لزيادة الضرائب من أجل تمويل زيادة كبيرة فى الإنفاق الدفاعى، لكنها أرجأت اتخاذ قرار بشأن موعد القيام بذلك وسط الاضطرابات التى صاحبت قيام رئيس الوزراء فوميو كيشيدا بطرح الفكرة فجأة.





وأفادت وكالة أنباء "كيودو" اليابانية الرسمية بأن الحكومة اليابانية تعتزم زيادة ضرائب الشركات والضرائب المفروضة على التبغ، إلى جانب فرض ضريبة دفاعية جديدة بهدف زيادة الإنفاق الدفاعى إلى إجمالى 43 تريليون ين (312 مليار دولار) على مدى السنوات الخمس المقبلة، ليصل بذلك إلى نسبة تعادل 2% من الناتج المحلى الإجمالى السنوى.

وبحسب "كيودو"، أثار إعلان كيشيدا الأسبوع الماضى أنه سيفكر فى رفع الضرائب حفيظة بعض الأصوات من داخل حزبه الديمقراطى الليبرالى الحاكم ومعارضة بعض المشرعين الحزبيين الذين طالبوا بإصدار سندات حكومية بدلا من ذلك، مع طرح تساؤلات عديدة من قبل أعضاء حكومته والمجتمع المدنى حول الأمر نفسه.

ومن المرجح أن تخصص الحكومة اليابانية، كجزء من هدف الإنفاق الدفاعى البالغ 43 تريليون ين للسنة المالية 2023-2027، مبلغ 6.5 تريليون ين فى السنة المالية المقبلة اعتبارا من أبريل، ارتفاعا من 5.2 تريليون ين هذا العام، ولكن لا توجد خطط لزيادة الضرائب. وقال كيشيدا "إن الإنفاق الدفاعى سيرتفع أكثر إلى حوالى 8.9 تريليون ين فى السنة المالية 2027".

وبموجب الخطة التى وضعها الحزب الديمقراطى الليبرالى وشريكه فى التحالف حزب "كوميتو"، سيتم فرض ضريبة إضافية على الشركات من 4.0 إلى 4.5 %، مما قد يسمح بجلب حوالى 700 مليار ين، فيما سيتم إعفاء الشركات الصغيرة التى تكسب 24 مليون ين أو أقل. كذلك، سيتم رفع ضريبة التبغ الحالية إلى 3 ينات لكل سيجارة، مما يعنى أنه سيتم توفير حوالى 200 مليار.

وستقوم الحكومة أيضا بتعديل ضريبة إعادة الإعمار الخاصة التى تم تنفيذها فى أعقاب الزلزال والتسونامى الكبير الذى ضرب البلاد عام 2011.. لتخصص اليابان نصف الإيرادات المتولدة من ضريبة الدخل الإضافية الحالية البالغة 2.1 % والمفروضة حتى عام 2037 للأغراض الدفاعية. وسيتم تمديد تاريخ انتهاء ضريبة الدخل الإضافية لمدة تصل إلى 13 عاما لضمان عدم قطع تمويل إعادة الإعمار.

ومن المتوقع أن تنفذ الحكومة الإجراءات الضريبية "فى الوقت المناسب" فى السنة المالية 2024 أو بعد ذلك، على النحو المتفق عليه من قبل الائتلاف الحاكم. وإجمالا، ستعنى الخطوات أنه بإمكان اليابان تأمين حوالى 1.1 تريليون ين من خلال الزيادات الضريبية وحدها فى السنة المالية 2027.