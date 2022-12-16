قتيلان و13 جريجا فى دونيتسك جراء قصف أوكرانى

وأضافت البعثة أن العدد الإجمالى للضحايا المدنيين من هجمات التشكيلات المسلحة الأوكرانية بلغ أمس 15 شخصا، منهم قتيلين و13 جريحا، بينهم طفل من مواليد 2012"، حسبما ذكرت وكالة أنباء "تاس" الروسية.
وبحسب السلطات المحلية، قصفت القوات الأوكرانية خلال الساعات الـ24 الماضية، دونيتسك وماكيفكا وجورلوفكا وضواحيها، مشيرة إلى أن قصف العاصمة كان الأعنف منذ اندلاع الصراع فى عام 2014، موضحة أن الجيش الأوكرانى أطلق 40 صاروخا من طراز جراد على المدينة، وتضررت العديد من مرافق البنية التحتية المدنية والمبانى السكنية.
وكان الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، قد أمر فى 24 فبراير الماضى، ببدء عملية عسكرية خاصة فى أوكرانيا، مشيرا إلى أن هذه العملية جاءت استجابة لطلب المساعدة من رؤساء جمهوريات دونباس.
وشدد بوتين على أن موسكو ليس لديها خطط لاحتلال الأراضى الأوكرانية، لكنها تهدف إلى نزع السلاح، وردت الولايات المتحدة وحلفاؤها بفرض عقوبات صارمة، وقاموا بزيادة إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.
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