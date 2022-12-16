كوريا الشمالية تختبر محرك وقود لتطوير سلاح استراتيجي جديد

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لوكالة "رويترز"، قال خبراء إن المحرك سيسمح بإطلاق أسرع وأكثر قدرة على الحركة للصواريخ الباليستية، فى الوقت الذى تسعى فيه لتطوير سلاح استراتيجى جديد وتسريع إنتاجها النووى والصاروخى.

ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية يوم الجمعة أن الاختبار، الذى أشرف عليه الزعيم كيم جونج أون، أُجرى يوم الخميس فى أرض إطلاق الأقمار الصناعية فى كوريا الشمالية، والتى استخدمت لاختبار تقنيات الصواريخ، بما فى ذلك محركات الصواريخ ومركبات الإطلاق الفضائية.

وقالت الوكالة إن الاختبار جرى أمس الخميس، فى موقع "سوهاى" لإطلاق الأقمار الصناعية، وأثبت جدارة المحرك واستقراره، ما يوفر "ضمانًا لتطوير نظام سلاح استراتيجى آخر من نوع جديد".

وأضافت أن "كيم" عبّر عن توقعه بأنه "سيتم صنع سلاح استراتيجى آخر من نوع جديد فى أقصر فترة زمنية".

وبعد الإشراف على الاختبار، قال كيم إن "مشكلة أخرى مهمة فى تنفيذ المهام الخمس ذات الأولوية" تم حلها بنجاح، وأعرب عن "توقعه بإنتاج سلاح استراتيجى من نوع جديد فى أقصر فترة زمنية"، وفقًا لوكالة الأنباء المركزية الكورية.

ويقول الخبراء إن الاختبار يهدف على ما يبدو إلى تطوير صاروخ باليستى عابر للقارات يعمل بالوقود الصلب (ICBM) بالنظر إلى قوة دفع المحرك، الذى وصفته كوريا الشمالية بأنه "الأول من نوعه" فى البلاد.

وتأتى التجربة الأخيرة فى الوقت الذى يزور فيه رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسى، سيل لإجراء محادثات مع مسؤولين من كوريا الجنوبية تعهد خلالها ببذل جهود شاملة لوقف برنامج كوريا الشمالية النووى.