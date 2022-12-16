العالم اليوم - رغم التراجع.. النفط يتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية قوية

انتم الان تتابعون خبر رغم التراجع.. النفط يتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية قوية من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 16 ديسمبر 2022 09:22 صباحاً - تراجعت أسعار النفط في التعاملات الصباحية اليوم، بعد تراجع بنسبة اثنين بالمئة في الجلسة السابقة في أعقاب رفع بنوك مركزية لأسعار الفائدة، لكنها تتجه صوب إنهاء معاملات الأسبوع على ارتفاع بعد سلسلة من التوقعات الإيجابية للطلب على النفط.

وتراجع خام برنت إلى حوالي 80.97 دولار للبرميل، بانخفاض 0.3 بالمئة، وكذلك خام غرب تكساس الوسيط الذي انخفض إلى 75.87 دولار، بانخفاض 0.32 بالمئة.

ويتجه الخامان صوب إنهاء الأسبوع على ارتفاع بأكثر من 6 بالمئة.

وتلقت السوق دعما هذا الأسبوع من توقعات وكالة الطاقة الدولية بخصوص تعافي الطلب الصيني في العام المقبل بعد انكماشه في 2022 إلى 400 ألف برميل يوميا. ورفعت الوكالة توقعاتها بنمو الطلب على النفط في 2023 إلى 1.7 مليون برميل يوميا.

وأعلنت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) الثلاثاء التزامها بتوقعاتها لنمو الطلب العالمي بمقدار 2.55 مليون برميل يوميا هذا العام و2.25 مليون برميل يوميا في 2023 بعد تخفيضات متعددة، قائلة إنه على الرغم من أن التباطؤ الاقتصادي "واضح تماما" فإن هناك ارتفاعا محتملا نابعا من أمور من بينها تخفيف سياسة صفر كوفيد في الصين.