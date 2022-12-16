العالم اليوم - رئيس جديد للهيئة العامة للاستثمار في مصر

وقال مجلس الوزراء في بيان، إنه تم تعيين حسام هيبة رئيسا تنفيذيا للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، خلفا لمحمد عبد الوهاب، قبل انتهاء مدة رئاسته التي كان من المقرر أن تمتد حتى أغسطس 2023.

وأشاد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، في البيان، بجهود عبد الوهاب "في إتاحة مناخ جاذب للاستثمارات على المستويين المحلي والأجنبي، في ظل هذه الفترة الحرجة التي تشهد العديد من تداعيات أزمات عالمية متلاحقة".

وكان حسام هيبة يشغل منصب نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة البريد للاستثمار، كما أن لديه خبرة طويلة في مجال الاستثمار المباشر، وعمل في عدة شركات دولية ومحلية.

وألغت مصر وزارة الاستثمار في نهاية 2019، حيث كانت الوزيرة سحر نصر آخر من تولى هذا المنصب، وقد جرى إسناد بعض مهام الوزير لرئيس هيئة الاستثمار التي نقلت تبعيتها لرئاسة مجلس الوزراء.