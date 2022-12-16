انقطاع الكهرباء فى 6 ولايات أمريكية.. اعرف السبب

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لشبكة "بى بى سى" البريطانية، ترك الطقس عشرات الآلاف بدون كهرباء فى ست ولايات أمريكية.

ومن المتوقع أن تتعرض عدة ولايات على الساحل الشرقى للثلوج والأمطار المتجمدة فى وقت متأخر من يوم الخميس وحتى الجمعة.

جلب نظام العواصف أيضًا ظروفًا شبيهة بالعواصف الثلجية إلى الغرب الأوسط.

وفى لويزيانا، أكد المسؤولون حتى الآن مقتل ثلاثة وعشرات الإصابات نتيجة العاصفة. فى إحدى الحوادث، قُتلت امرأة تبلغ من العمر 56 عامًا فى "سانت تشارلز" باريش بالقرب من "نيو أورلينز" بعد أن دمر إعصار منزلها.

أبلغت المجتمعات فى جميع أنحاء الولاية عن أضرار جسيمة، بما فى ذلك خطوط الكهرباء المنهارة والمبانى المنهارة. فى جيفرسون باريش - إحدى ضواحى نيو أورلينز - قال مكتب العمدة إن المنازل والشركات فى المنطقة "تعرضت لأضرار كارثية".

وحتى الساعة 15:00 بالتوقيت المحلى (20:00 بتوقيت جرينتش) يوم الخميس، لا يزال حوالى عشرة آلاف شخص بدون كهرباء فى أجزاء مختلفة من الولاية، وفقًا لموقع poweroutage.us على الإنترنت.

كما تم الإبلاغ عن انقطاع التيار الكهربائى فى ولايات ويسكونسن وميتشيجان ومينيسوتا وبنسلفانيا وفيرجينيا و"وست فيرجينيا".

فى ولاية ويسكونسن وحدها، انقطع التيار الكهربائى عن 60 ألف شخص بعد ظهر يوم الخميس.

فى فلوريدا وجورجيا، كان الملايين لا يزالون فى مجال تأثير مع شروق الشمس يوم الخميس، حيث حذرت السلطات السكان من "تأثير الرياح المدمرة" الذى استمر فى أجزاء من غرب فلوريدا وجنوب غرب جورجيا حتى صباح يوم الجمعة.

إلى الشمال، يتوقع خبراء الأرصاد استمرار تساقط الثلوج والأمطار المتجمدة خلال ظهر يوم الجمعة على الأقل عبر مساحات شاسعة من البلاد من الساحل الشرقى إلى الغرب الأوسط.

وقال فرانك بيريرا، خبير الأرصاد الجوية فى دائرة الأرصاد الجوية الوطنية لشبكة "سى بى إس": "هذه الأعاصير جديرة بالملاحظة لأنها ستؤثر على مناطق على طول الطريق من كاليفورنيا إلى الشمال الشرقى فى نهاية المطاف".

فى ولاية ساوث داكوتا، دفع الثلج - الذى كان ارتفاعه حوالى قدمين (0.6 متر) فى بعض المناطق - المسؤولين إلى إغلاق طريق سريع يمتد لمسافة 320 ميلاً (514 كيلومترًا).

بالإضافة إلى ذلك، فى مينيسوتا، ذكرت صحيفة ستار تريبيون أن الظروف الشبيهة بالعواصف الثلجية كانت على الأرجح حتى يوم الخميس، مع احتمال تساقط ثلوج تصل إلى 2.5 قدم (0.75 متر) بحلول نهاية الأسبوع.