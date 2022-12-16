أمريكا تحذر من العنف ضد قوات حفظ السلام فى لبنان

جدة - نرمين السيد - عبرت الولايات المتحدة عن استنكارها الشديد، الهجوم الذى وصفته بأنه عنيف، على جنود حفظ السلام التابعين لقوة الأمم المتحدة المؤقتة بلبنان (اليونيفيل)، ما أسفر عن مقتل جندى إيرلندى وجرح ثلاثة آخرين.





وأصدرت السفارة الأمريكية فى لبنان، فى بيانًا قالت فيه إن العنف ضد قوات حفظ السلام غير مقبول، ويعرض المدنيين اللبنانيين للخطر، كما يعرض الاستقرار فى جنوب لبنان للخطر.

وقالت السفارة إن الولايات المتحدة تبعث بأحر تعازيها لأسرة وأصدقاء وزملاء جندى حفظ السلام الذى مات، وتأمل فى الشفاء العاجل للجرحى.

ودعت الحكومة اللبنانية إلى التحقيق بشكل عاجل فى هذا الهجوم ومحاسبة المسئولين عنه ومنع حدوث مثل هذه الهجمات فى المستقبل.

وحثت الولايات المتحدة، الحكومة اللبنانية على تسهيل التعاون الكامل مع اليونيفيل، بما فى ذلك تسهيل تحركات اليونيفيل داخل وخارج منطقة عملياتها، مع أو بدون مرافقة الأجهزة الأمنية اللبنانية، وفقا لقرار مجلس الأمن رقم 1701.