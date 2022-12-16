العالم اليوم - أميركا تدعم انضمام الاتحاد الأفريقي إلى مجموعة العشرين

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 16 ديسمبر 2022 08:24 صباحاً - أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن الخميس أنه سيدعم انضمام الاتحاد الأفريقي لمجموعة العشرين كعضو دائم، وأنه بلاده تتطلع إلى زيادة التعاون مع أفريقيا في جميع المجالات.

وقال بايدن: "أفريقيا جزء من المفاوضات في كل غرفة، في كل غرفة يتم فيها مناقشة التحديات العالمية، وفي كل مؤسسة تجري فيها مناقشات".

وأضاف "استغرق طرح الأمر وقتا طويلا لكنه حان".

وجنوب أفريقيا هي العضو الوحيد حاليا من أفريقيا في مجموعة العشرين. ويتكون الاتحاد الأفريقي من 55 دولة عضو.

واجتمع قادة 49 دولة أفريقية والاتحاد الأفريقي في واشنطن هذا الأسبوع للمشاركة في قمة تستمر ثلاثة أيام بدءا من يوم الثلاثاء وتركز على تغير المناخ والأمن الغذائي والشراكات التجارية وقضايا أخرى.

وتهدف تصريحات بايدن وعقد القمة إلى اعتبار الولايات المتحدة شريكا للدول الأفريقية في ظل منافسة مع الصين التي سعت لتوسيع نفوذها في هذه الدول من خلال تمويل مشروعات للبنية التحتية في القارة وفي أماكن أخرى.

ويبلغ حجم التجارة الصينية مع أفريقيا حوالي أربعة أضعاف مثيلتها مع الولايات المتحدة. وأصبحت بكين مُقرضا مهما من خلال تقديم قروض منخفضة الفائدة، تكون غالبا بشروط مبهمة ومتطلبات ضمان، عن تلك التي تقدمها بنوك غربية.

وبإضافة الاتحاد الأفريقي إلى مجموعة العشرين للاقتصادات الكبرى سيصبح لواحدة من أسرع مناطق العالم نموا صوتا في المجموعة.

وقد يساعد حصول الاتحاد الأفريقي على مقعد في مجموعة العشرين بعض الدول الأفريقية، وكثير منها غير مؤهل حاليا لمعالجة الديون بموجب خطة لمجموعة العشرين، على النهوض بمصالحها.