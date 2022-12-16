العالم اليوم - بينهم 3 مغاربة.. أبطال من المونديال تهتم بهم أندية إنجلترا

انتم الان تتابعون خبر بينهم 3 مغاربة.. أبطال من المونديال تهتم بهم أندية إنجلترا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 16 ديسمبر 2022 08:24 صباحاً - أبدت عدة أندية في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم الاهتمام بالحصول على خدمات عدد من النجوم الشباب الذين برزوا في بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، التي تقترب من نهايتها في قطر هذه الأيام.

ووفر مونديال قطر، مسرحًا للفئات المستضعفة والنجوم الشباب الناشئين لجذب انتباه العالم، ولا سيما عز الدين أوناحي الذي لفت الأنظار إليه أثناء اللعب لصالح منتخب المغرب.

وكانت تقارير أشارت إلى اهتمامات أيضا باللاعبين المغربيين سفيان بوفال، زميل عز الدين أوناحي في إنجيه، ورومان سايس، الذي يلعب في صفوف بشيكتاش التركي.

عز الدين أوناحي

أبدت 3 أندية في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم الاهتمام بالشاب عز الدين أوناحي، البالغ من العمر 22 عاما والذي وصفه رئيسه بـ"غني الموهبة"، وتسعى للحصول على خدماته، وهي ليستر وولفرهامبتون ووست هام يونايتد.

غير أن ناديه الفرنسي أنجيه، الذي يتذيل سلم الدوري الفرنسي أبدى تحفظات بشأن الاستغناء عن خدمات نجم خط الوسط المغربي.

سوف يحتاج فريقه إلى التقليل من السعر الذي حدده ومن المتوقع تقديم عروض للحصول على خدمات النجم المغربي الشاب بحوالي 20 مليون جنيه.

كودي غاكبو

وأبرز 10 لاعبين اهتمت بهم الأندية الإنجليزية هم الهولندي كودي غاكبو، الذي يلعب لفريق أيندهوفن، الذي بات هدفا رئيسيا لمانشستر يونايتد، ويمكن أن ينتقل للفريق الإنجليزي في شهر يناير إذا تمكنوا من الاتفاق على رسوم الانتقال.

ويريد فريق أيندهوفن رقما قياسيا للنادي يزيد على 40 مليون جنيه إسترليني، بينما عرض ليدز 26 مليون جنيه بالإضافة إلى 11 مليون جنيه كإضافات في أغسطس، والتي تم رفضها.

كما حاول ساوثامبتون الحصول على خدمات غاكبو، البالغ من العمر 23 عامًا، لكن الاعب يريد فريقًا كبيرا يمكنه الحصول على مكان في دوري أبطال أوروبا.

سفيان أمرابط

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للمغربي سفيان أمرابط، الذي يلعب لصالح نادي فيورنتينا الإيطالي، إنه أفضل لاعب وسط في المونديال.

حاول توتنهام الحصول على خدماته في الصيف الماضي، لكن المحادثات فشلت في التقدم مع فيورنتينا.

لا يزال الفريق الإنجليزي مهتم به، غير أن قائمة الراغبين بأمرابط تتزايد، وحصل على سلسلة من العروض عالية الجودة.

من بين الأندية التي تنتظر التطورات بخصوصه، تشلسي وليفربول ووست هام ونيوكاسل وأتلتيكو مدريد.

يوسف النصيري

ربما لم ينجح في تحقيق الانتصار لذي أراده، لكن يوسف النصيري، البالغ من العمر 25 عاما الذي يلعب في صفوف إشبيلية الإسباني رفقة زميله حارس المرمى ياسين بونو، لا يزال يترك انطباعًا كبيرًا من خلال أدائه المتقن وهدفه الكبير، كما اتضح أثناء مباراة المغرب ضد البرتغال.

وكان فريق وست هام يونايتد الإنجليزي فشل في الوصول إلى سعر إشبيلية في الماضي، لكنه مستعد للمحاولة مرة أخرى لرجل يمكنه إضافة بُعد جديد لهجومه.

يوسف (يوسوفا) موكوكو

كان ظهوره مع ألمانيا، بصفته أصغر لاعب في تاريخ المانشافت، قصيرًا لكن موكوكو لا يزال أحد ألمع المهاجمين الشباب في السوق.

ينتهى عقد اللاعب، البالغ من العمر 18 عامًا، في دورتموند في الصيف وهم مترددون في الحصول على المال الآن ما لم يتلقوا "عرضًا سخيفًا".

أبدى تشلسي اهتمامه بالحصول على خدماته، وأجرى محادثات، لكنه قدم الآن عرضًا لشراء ديفيد فوفانا لاعب مولدي.

كذلك أبدت فرق ليفربول ونيوكاسل ومانشستر يونايتد حرها على الحصول على خدماته.

جواو فيليكس

يريد أتليتيكو مدريد بيع اللاعبين جواو فيليكس وماثيوس كونها وفيليبي لتعويض الخسارة المالية الناجمة عن الخروج من دوري أبطال أوروبا.

والبرتغالي فيليكس، الذي كلف النادي المدريدي 113 مليون جنيه، يريد فريقًا كبيرًا وقد عرض على تشلسي وأرسنال ومانشستر يونايتد شراء اللاعب البرتغالي.

كما تم الكشف عن اهتمام أندية آستون فيلا ونيوكاسل وولفرهامبتون به، لكن التكلفة قد تعني الإعارة مع الالتزام بالشراء، وهي أفضل صفقة يمكن أن يتوقعها أتليتيكو الشهر المقبل.

جوسكو جفارديول

باستثناء الدرس المؤلم الذي تلقاه من ليونيل ميسي أثناء مباراة كرواتيا مع الأرجنتين، أكد جفارديول على مكانته كواحد من أفضل لاعبي الوسط الشباب على الساحة العالمية.

لا يزال تشلسي حريصًا على الحصول على خدماته بعد الفشل بعرض 77 مليون جنيه الصيف الماضي، بينما جعله مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي وتوتنهام وريال مدريد في صدارة قائمة اهتمامهم كهدف لتمتين دفاعاتهم.

نادي لايبزيغ الألماني، الذي يلعب له النجم الكرواتي، يتوقع عروضا لكنه يأمل أن يبقيه حتى الصيف.

جود بيلينغام

من المقرر أن يعود اللاعب الإنجليزي جود بيلينغام، الذي يلعب في صفوف بوروسيا دورتموند الألماني، إلى إنجلترا هذا الصيف.

وأولوية ليفربول هي التعاقد معه، وقد بذلوا جهودًا متضافرة لإقناعه خلال الأشهر الأخيرة، بل وخططوا لإضافات أخرى لن تتعارض مع تطوره.

ولكن النتيجة ليست مفروغا منها، على الرغم من أن أندية مانشستر سيتي وتشلسي ويونايتد وريال مدريد أبدت اهتمامها باللاعب.

نيكولاس جاكسون

يعتبر السنغالي نيكولاس جاكسون لاعبا آخر ظهر بشكل عابر لبلاده لكن الضجة حول تقدمه جعلته هدفًا.

واللاعب البالغ من العمر 21 عامًا هو لاعب معروف جيدًا لمدير أستون فيلا أوناي إيمري بعد أن أشرف عليه عندما كان مدربا لفياريال.

كما أعربت أندية إيفرتون وبورنموث ونيوكاسل عن اهتمامها به، كما أن عقده الأخير يتضمن شرطا جزائيا بقيمة 27 مليون جنيه.

إنزو فرنانديز