بلينكن: الولايات المتحدة لديها أهداف لدعم القطاع الاقتصادى فى إفريقيا

جدة - نرمين السيد - وقال بلينكن، خلال مؤتمر صحفى لدى ختام قمة القادة بين الولايات المتحدة وإفريقيا فى العاصمة واشنطن، إن بلاده ستستمر فى العمل مع الشركاء فى القارة الإفريقية، وإنها ستلتزم فى الوفاء بتعهداتها وستتابع جميع التعاقدات، كما ستُبقِى على العلاقات القوية من الدول الإفريقية؛ من أجل ضمان التحول إلى الأفضل، وأكد أيضًا العمل على دعم محطات الطاقة الشمسية فى القارة الإفريقية.

وأضاف: "ندرك أن الدول الإفريقية تعانى من بعض الشواغل والمشاكل، خاصة بعد الأزمات التى يشهدها العالم، وإننا على يقين أن الدول الإفريقية يمكنها الاستمرار فى الاعتماد على الولايات المتحدة لدعم القوى الأمنية وتحقيق الاستقرار الأمنى".

وتابع وزير الخارجية الأمريكى: "خصصنا مليارات الدولارات على مدار الأعوام القادمة لتمويل برامج مختلفة لدعم الشباب والتشبيك والربط بالإنترنت، وهناك مئات القادة فى العالم أجمع يدعمون هذه المبادرات، وفى السياق ذاته، قدمت الولايات المتحدة فى قطاع الأمن الغذائى بإفريقيا أكثر من 11 مليار دولار، كمخصص مالى إضافى لدعم التغذية والأمن الغذائى"، مشيرًا إلى أن أغلب هذه المساعى مخصصة فقط للقارة الإفريقية للتعافى من الصراعات وجائحة كورونا.

وأوضح أن هناك الكثير من الأهداف التى تسعى الولايات المتحدة لتحقيقها حول العالم، وأن هناك شراكات قائمة بالفعل، لدعم القطاع الاقتصادى فى إفريقيا لمكافحة تبعات التغيرات المناخية، لاسيما وأن هذه الأزمة المناخية هى الدافع الأساسى لمزيد من التعاون، فضلا عن أنها تجلب المزيد من الاهتمام للتصدى للمشكلات المترتبة عليها.

وتعهد بلينكن بالاستمرار فى التعاون والعمل مع الشركاء فى القارة الإفريقية ودعم إرساء الأركان الرئيسية مثل، حق الاختيار وحقوق الإنسان، وكذلك دعم الأمن الغذائى الذى يهدد ملايين الأفراد فى إفريقيا.