ممثل أمريكا للشؤون الفلسطينية: ملتزمون بحل الدولتين على حدود 1967

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لقناة الحرة الأمريكية، قال هادى عمرو، إن الولايات المتحدة نعمل على تحقيق هذا الحل"، مشيرًا إلى أن إدارة الرئيس جو بايدن ملتزمة بإعادة فتح القنصلية الأمريكية فى القدس.

وأضاف المسؤول الأمريكى، أن الشعب الفلسطينى يستحق الحوكمة الرشيدة والشفافية، وأنه يتم الحديث باستمرار مع الشركاء الفلسطينيين ومع الشريك الإسرائيلى لخفض التصعيد فى الضفة الغربية.