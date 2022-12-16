مسؤول أمريكى: الولايات المتحدة بإمكانها تقديم الكثير لـ الدول الإفريقية

جدة - نرمين السيد - قال نائب منسق الشؤون الإقليمية بمكتب مكافحة الإرهاب الأمريكى جريجورى لوجرفو، إن القمة الأمريكية الإفريقية أظهرت الكثير من الجدية بشأن مكافحة الإرهاب.

وأوردت قناة الحرة الأمريكية، أمس الخميس، تصريحات لـ "لوجرفو"، قال أكد فيه أن الولايات المتحدة بإمكانها تقديم الكثير للدول الإفريقية فى المجال الأمنى فى إطار مقاربة شاملة.

وأشار لوجرفو إلى أن واشنطن أثبتت أنها شريك يمكن أن يُعَوَّلَ عليه.

وتعهد الرئيس الأمريكى جو بايدن بمواصلة التعاون مع القارة السمراء لمنع نقص الغذاء".

وأضاف بايدن، خلال كلمته بجلسة الأمن الغذائى بالقمة "الأمريكية - الإفريقية"، اليوم الجمعة: "إننا فى منتصف 2022 واجهنا أزمة الجفاف والأزمة الروسية الأوكرانية، لافتا إلى أن خطر المجاعة وزيادة أسعار الغذاء فضلا عن تداعيات فيروس كورونا أثر على حياة الملايين فى إفريقيا.

وذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية قدمت 11 بليون دولار لدعم الأمن الغذائى بما فى ذلك المعونة التى قدمتها واشنطن للقرن الإفريقى، وقرر إعطاء مليارى دولار آخرين لتقليل نقص الأمن الغذائى فى إفريقيا.

وتابع: "نستمر فى التعاون مع جميع الدول الإفريقية لمواجهة مشكلة نقص الغذاء، وفى هذا المؤتمر ركزنا على احتمالات التنمية الاقتصادية بشكل ينهى أزمة الفقر ويقلل من مشكلة الجوع".

ونوه الرئيس الأمريكى أن إفريقيا تمتلك كثيرا من الأراضى الزراعية غير المستغلة، والتى هى قادرة على تغيير نظم الغذاء، ويمكنها تقديم التغذية للبشر كافة.