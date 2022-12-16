العالم اليوم - بالصور.. بيونغيانغ تختبر "محرك وقود صلب عالي الدفع"

انتم الان تتابعون خبر بالصور.. بيونغيانغ تختبر "محرك وقود صلب عالي الدفع" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 16 ديسمبر 2022 04:23 صباحاً - ذكرت وسائل إعلام رسمية في كوريا الشمالية، اليوم الجمعة، أن بيونغيانغ قالت إنها اختبرت "محرك وقود صلب عالي الدفع" لتطوير سلاح استراتيجي جديد بتوجيه من الزعيم كيم جونغ أون.

وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية إن الاختبار أجري الخميس في موقع سوهاي لإطلاق الأقمار الصناعية، وأثبت جدارة المحرك واستقراره، مما يوفر "ضمانا لتطوير نظام سلاح استراتيجي آخر من نوع جديد". وأضافت أن الزعيم كيم جونغ أون عبر عن "توقعه بأنه سيتم صنع سلاح استراتيجي آخر من نوع جديد في أقصر فترة زمنية"، بحسب رويترز. وتأتي التجربة في الوقت الذي يزور فيه رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي العاصمة الكورية الجنوبية سول لإجراء محادثات مع المسؤولين الكوريين الجنوبيين تعهد خلالها ببذل جهود شاملة لوقف برنامج كوريا الشمالية النووي. وأجرت كوريا الشمالية عددا غير مسبوق من تجارب الصواريخ هذا العام، بما في ذلك صاروخ باليستي عابر للقارات قادر على الوصول إلى البر الرئيسي للولايات المتحدة.

نرجو ان نكون قد وفقنا في نقل التفاصيل الكاملة الخاصة بخبر بالصور.. بيونغيانغ تختبر "محرك وقود صلب عالي الدفع" .. في رعاية الله وحفظة