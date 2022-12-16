نقل قائد شرطة بولندا إلى المستشفى بعد انفجار هدية تلقاها فى أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وقالت وزارة الداخلية البولندية فى بيان لها، أمس الخميس،: "بالأمس فى الساعة 7:50 صباحًا، وقع انفجار فى غرفة مجاورة لمكتب رئيس الشرطة".

وتابعت: "خلال زيارة عمل رئيس الشرطة لـ أوكرانيا فى 11-12 ديسمبر من هذا العام، حيث التقى برؤساء الشرطة الأوكرانية ودائرة حالات الطوارئ، تلقى بعض الهدايا، انفجرت إحداها".

ةأفاد البيان بأن الهدية جاءت من أحد رؤساء الخدمات الأوكرانية.

وطلبت بولندا من أوكرانيا توضيح ما حدث و"فُتحت على الفور" قضية مع مكتب المدعى العام والخدمات المناظرة، على حد قولها.

وبحسب البيان، أصيب أحد العاملين فى مقر الشرطة بجروح طفيفة، لكنه لم يكن بحاجة إلى دخول المستشفى.

يأتى الحادث بعد إرسال عدد كبير من الرسائل المشبوهة إلى السفارات الأوكرانية فى أوروبا، مما دفع أوكرانيا إلى وضع جميع مراكزها الدبلوماسية فى الخارج تحت إجراءات أمنية مشددة.

تلقت سفارات كييف فى المجر وهولندا وبولندا وكرواتيا وإيطاليا والنمسا، وكذلك القنصليات العامة فى نابولى وكراكوف، طرودًا مشبوهة، وفقًا للمتحدث باسم وزارة الخارجية الأوكرانية أوليه نيكولينكو.