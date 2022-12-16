بايدن: الولايات المتحدة أنقذت 23 مليون شخص من الفقر فى العالم

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك، خلال كلمته أمام جلسة "تعزيز الأمن الغذائى والنظم الغذائية"، ضمن فعاليات قمة القادة بين الولايات المتحدة وإفريقيا المنعقدة لليوم الثالث والأخير فى العاصمة الأمريكية واشنطن، بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسى.

ولفت بايدن إلى أن حوالى 140 مليون شخص فى إفريقيا واجهوا مشاكل فى الأمن الغذائى العام الماضى، مشيرا إلى أنه يتم العمل على تحسين نظام الرى والنقل فى إفريقيا، وتم فى هذا الإطار تخصيص مليارى دولار إضافيين لدعم الأمن الغذائى فى القارة السمراء.