عاجل.. بايدن: 140 مليون إفريقى واجهوا مشكلات الأمن الغذائى

جدة - نرمين السيد - وأضاف بايدن، خلال كلمته بجلسة الأمن الغذائى بالقمة "الأمريكية - الإفريقية"، اليوم الجمعة، أننا فى منتصف 2022 واجهنا أزمة الجفاف والأزمة الروسية الأوكرانية، لافتا إلى أن خطر المجاعة وزيادة أسعار الغذاء فضلا عن تداعيات فيروس كورونا أثر على حياة الملايين فى إفريقيا.

وذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية قدمت 11 بليون دولار لدعم الأمن الغذائى بما فى ذلك المعونة التى قدمتها واشنطن للقرن الإفريقى، وقرر إعطاء مليارى دولار آخرين لتقليل نقص الأمن الغذائى فى إفريقيا.

وتابع: "نستمر فى التعاون مع جميع الدول الإفريقية لمواجهة مشكلة نقص الغذاء، وفى هذا المؤتمر ركزنا على احتمالات التنمية الاقتصادية بشكل ينهى أزمة الفقر ويقلل من مشكلة الجوع".

ونوه الرئيس الأمريكى أن إفريقيا تمتلك كثيرا من الأراضى الزراعية غير المستغلة، والتى هى قادرة على تغيير نظم الغذاء، ويمكنها تقديم التغذية للبشر كافة.